Apple iPad 9: su Unieuro lo SCONTO è PAZZESCO

Apple iPad 9 è una certezza. Intramontabile, rimane il baluardo dei tablet iPadOS per tutti. Infatti è economico, veloce, prestante e versatile. Studenti, lavoratori e amanti dell’intrattenimento scelgono questo dispositivo e vanno sul sicuro. Oggi su Unieuro lo acquisti a un prezzo pazzesco. Mettilo nel carrello a soli 349 euro, invece di 439 euro.

Il vantaggio di scegliere Unieuro come store online è che hai la consegna gratuita a domicilio inclusa e puoi anche pagare in 3 rate tasso zero. Infatti, attivando PayPal o Klarna come metodo di pagamento dividi l’importo dell’ordine in tre volte da 116,33 euro. La prima al momento dell’acquisto mentre le altre due nei mesi appena successivi.

Apple iPad 9: dotazione di tutto rispetto per fare qualsiasi cosa

Studia, lavora, scrivi, gioca o guarda il tuo film preferito. Apple iPad 9 è l’ideale per chi cerca un tablet affidabile e stabile a un prezzo conveniente. Direttamente da Casa Cupertino, Unieuro ha piazzato per te un’offerta speciale. Acquistalo a soli 349 euro grazie all’ottimo sconto del 20%. Con il Chip A13 Bionic tutto è più scattante. Sarà un piacere svolgere qualsiasi attività.

Il display Retina da 10,2 pollici offre dettagli incredibili e colori sempre brillanti, anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia True Tone integrata regola autonomamente la temperatura del colore in base alle condizioni di luce dell’ambiente che ti circonda. Così ti assicuri la migliore visione che non affatica i tuoi occhi. Acquistalo ora a soli 349 euro, invece di 439 euro.

Beneficiando della partnership con PayPal e Klarna, con Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.