Apple iPad 9: il tablet che sta facendo storia a soli 312€ su eBay

Oggi puoi ottenere un super sconto sull’acquisto del fantastico Apple iPad 9. Vai su eBay e mettilo nel carrello a soli 312,71 euro, invece di 399 euro. Devi solo inserire il nuovo coupon MAGGIO23EDAYS nell’apposita sezione dei codici sconto prima del check out. Incredibile vero? Sappi che i vantaggi continuano grazie a questo colosso dello shopping online.

Difatti, grazie a eBay ha la consegna gratuita con spedizione in 3 giorni. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. In questo modo dividi l’importo in piccole tranche da soli 104,23 euro l’una. La prima al momento dell’ordine mentre le altre due nei mesi appena successivi. Niente male vero? Ma devi sbrigarti perché va a ruba.

Apple iPad 9: il tablet di qualità diventa accessibile a tutti

Grazie ad Apple iPad 9, ora a soli 312,71 euro, il tablet di qualità non è solo per pochi, ma per tutti. Dotato del mitico chip A13 Bionic, svolgi ogni attività sicuro di avere dalla tua parte velocità e prestazioni, senza rallentamenti né blocchi. L’ottima batteria ti garantisce un’autonomia lungo tutta la giornata e oltre. Fai la scelta giusta, affidati a un vero must.

Acquistalo subito a soli 312,71 euro, invece di 399 euro, grazie al coupon MAGGIO23EDAYS. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 104,23 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.