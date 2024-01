Apple iPad 9: il tablet più AMATO a soli 369€ solo per OGGI

Apple iPad 9 è uno dei tablet più apprezzati. Il suo ottimo rapporto qualità-prezzo lo rende ancora oggi un valido prodotto per intrattenimento e produttività. Solo oggi lo acquisti a 369 euro, invece di 439 euro. La versione in promozione è quella da 64GB e la trovi solamente sul sito di Unieuro. Approfittane subito perché hai ancora poche ore di tempo disponibili. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare a rate tasso zero incluse nel prezzo.

Apple iPad 9: fai tutto quello che ti piace

Perché limitare le proprie fantasie quando hai Apple iPad 9 64GB come compagno di viaggio? Con lui puoi fare tutto quello che ti piace. Giochi, crei, impari e rimani sempre in contatto con chi vuoi. Perfetto per l’intrattenimento, è un ottimo alleato anche quando devi lavorare o studiare. Il processore A13 Bionic gestisce sapientemente tutte le risorse a disposizione, rendendo i processi veloci e fluidi. Il display da 10,2 pollici con tecnologia Retina regala immagini sempre colorate.

Acquistalo ora a soli 369 euro, invece di 439 euro. Con Unieuro, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 123 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.