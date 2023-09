Apple iPad 9 in REGALO su Unieuro: approfittane ora

Corri su Unieuro che, con il Back To School, ha confezionato un’offerta davvero imperdibile. Acquista Apple iPad 9 a soli 329 euro, invece di 439 euro. Si tratta di uno sconto pazzesco del 25% che deve essere assolutamente tuo. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. Il vantaggio non sta solo nel risparmio, ma nel fatto che questo tablet iOS è un vero portento.

Dotato del Chip A13 Bionic, assicura prestazioni di alto livello, anche in multitasking. Scuola, lavoro o intrattenimento non importa. Tutto è sempre veloce e fluido. Vivi un’esperienza ogni volta soddisfacente. Con 64GB di spazio interno hai tutto il necessario per installare le tue app e i tuoi giochi preferiti. Tra l’altro le sue dimensioni compatte lo rendono particolarmente speciale in mobilità.

Apple iPad 9: caratteristiche premium per questo tablet intramontabile

Con Apple iPad 9 al tuo fianco puoi fare veramente di tutto. Studia, scrivi, annota, guarda un film, gioca e rispondi comodamente alle email. Insomma, hai tutto il necessario per fare bene ogni cosa. Il suo ampio display Retina da 10,2 pollici con tecnologia IPS garantisce immagini sempre perfette, super colorate e dai dettagli incredibili. Compatibile con Apple Pencil 1, puoi abbinarla per trasformare lo schermo in foglio digitale.

Acquistalo immediatamente a soli 329 euro, invece di 439 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 109,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.