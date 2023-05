Apple iPad 9: il top tablet per tutti in MEGA OFFERTA anche a Tasso Zero

Acquista il top tablet Apple iPad 9 a soli 339 euro, invece di 439 euro. Ben 100 euro di sconto che trovi solo su MediaWorld. Tra l’altro, questo ordine gode anche del Tasso Zero. In pratica puoi anche decidere di pagarlo in 12 o 48 comode rate senza interessi. Un’occasione decisamente imperdibile se cerchi un prodotto economico, ma di elevata qualità.

Non fermarti al prezzo perché è niente fumo e tutto arrosto. Infatti, grazie al Chip A13 Bionic, utilizzandolo ti accorgi di tutta la sua potenza e versatilità. Ottimo per il lavoro e per la scuola, dà il suo meglio durante il gaming o mentre guardi il tuo film preferito. La qualità delle immagini è pazzesca grazie al suo display Retina da 10,2 pollici con tecnologia True Tone.

Apple iPad 9: scegli il meglio a un prezzo accessibile

Con Apple iPad 9 acquisti un tablet di tutto rispetto risparmiando. Sicuramente MediaWorld ti ha confezionato un’offerta eccellente per salvare 100 euro dall’acquisto di questo dispositivo. Utilizzalo anche in videoconferenza, la fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandandolo ha l’inquadratura automatica per metterti sempre al centro della scena.

Grazie al Tasso Zero di MediaWorld puoi anche decidere di pagarlo in 12 o 48 rate senza interessi. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile opportunità e di uno sconto senza paragoni. Aggiungilo al carrello con soli 339 euro, invece di 439 euro. Stai certo che non te ne pentirai affatto rimanendo estremamente soddisfatto di questo prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.