Apple iPad 9 in ERRORE di PREZZO su Unieuro

Ultimi pezzi per il mitologico Apple iPad 9, oggi in probabile errore di prezzo su Unieuro. Acquistalo subito a soli 349 euro, invece di 439 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari a 100 euro. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito al pronto in negozio inclusi nell’offerta. Ma c’è di più, dai un’occhiata a quello che ti sta regalando Unieuro.

Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in comode rate tasso zero da soli 116,33 euro al mese. La prima rata ti viene addebitata al momento della conferma dell’ordine. Le altre due ti vengono addebitate lo stesso giorno, ma dei due mesi successivi. Cosa stai aspettando? Questa non è una promozione, è un banchetto.

Apple iPad 9: tutta la tecnologia che vuoi in 10,2 pollici

Apple iPad 9 64GB è un tablet di nuova generazione che offre una tecnologia moderna per la gestione di lavoro, scuola e intrattenimento. Portalo sempre con te per svolgere qualsiasi attività multimediale. Sarai ben felice di avere questo dispositivo che offre un ampio e meraviglioso display Retina da 10,2 pollici e un processore potente, il Chip A13 Bionic, in grado di gestire qualsiasi app, gioco e contenuto.

Mettilo ora in carrello a soli 349 euro, invece di 439 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.