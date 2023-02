Apple iPad 9: grazie a ePRICE, per poche ore, lo acquisti a 341€

Sono rimasti solo pochi pezzi disponibili su ePRICE dell’ottimo e potente Apple iPad 9. Per questo oggi e solo per poche ore ancora lo acquisti a soli 341 euro, invece di 439 euro (prezzo di listino). In pratica, per il restante tempo che l’offerta resterà disponibile, hai un extra sconto del 12% sul prezzo già in promozione. La consegna è gratuita e puoi anche pagare con PayPal questo acquisto.

Ciò vuol dire che puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate a tasso zero da soli 113 euro al mese. La prima la paghi al momento dell’ordine mentre le altre nei due mesi successivi. Un’ottima opportunità di risparmio e finanziamento senza interessi. Tutto grazie a ePRICE. Però devi essere veloce perché le scorte sono limitatissime anche se la disponibilità è immediata.

Apple iPad 9: un affarone su ePRICE

Acquista subito Apple iPad 9 a soli 314 euro su ePRICE. Si tratta di un vero e proprio affare da non perdere. Grazie al Chip A13 Bionic avrai prestazioni incredibili e la possibilità di fare tutto ciò che vuoi con questo dispositivo. Lavoro, scuola, divertimento e gaming. Niente spaventa questa macchina che ti garantisce anche un multitasking fluido e un approccio intuitivo oltre che veloce.

Compatibile con Apple Pencil e Smart Keyboard si trasforma in un foglio di carta digitale e in un notebook versatile. La fotocamera frontale con ultra-grandangolo e inquadratura automatica garantisce videochiamate sempre perfette e registrazioni dove al centro della scena ci sei sempre tu. Mettilo subito nel carrello a soli 314 euro, invece di 439 euro. Sono gli ultimi pezzi su ePRICE.

