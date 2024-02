Apple iPad 2022, finalmente in offerta: il prezzo crolla a meno di 450€

L’Apple iPad 10,9″ (2022) è un’aggiunta imprescindibile nel tuo personale ecosistema di dispositivi Apple, e ora è disponibile su Amazon con uno forte sconto: può essere tuo al prezzo di soli 449,00€. Questo iPad presenta un incredibile display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone, che offre colori vividi e dettagli nitidi per un’esperienza visiva coinvolgente e realistica.

Al suo interno, il chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core garantisce prestazioni eccezionali, che consentono di gestire facilmente app e giochi impegnativi. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo cattura immagini nitide e dettagliate, mentre la fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.

L’iPad 10,9″ è dotato anche di Touch ID per un’autenticazione sicura e Apple Pay, consentendo di effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro. La connettività Wi-Fi 6 ultraveloce garantisce di rimanere sempre connessi al mondo, mentre il connettore USB-C consente di ricaricare il dispositivo e collegare accessori in modo pratico e veloce.

L’Apple 2022 iPad 10,9″ offre prestazioni potenti, un display eccezionale e una serie di funzionalità avanzate, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca un tablet versatile e performante. Con lo sconto attuale, è il momento perfetto per acquistare questo iPad e godere di tutte le sue fantastiche caratteristiche. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi risparmiando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.