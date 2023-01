Apple iPad 9 (2021): sconto immediato di 90€ su Amazon (anche a rate)

L’iPad di nona generazione vanta un invidiabile rapporto qualità-prezzo rispetto alle altre versioni di iPad commercializzate da Apple. È un dispositivo ideale per la didattica o anche per sostituire un secondo PC. Il design rispetto alle generazioni precedenti non cambia, con la costruzione che rimane sempre a livelli eccellenti, c’è poi il supporto alla Pencil di prima generazione e al True Tone Display, così come una nuova fotocamera frontale da 12 MP e l’abbandono all’anacronistico taglio di memoria da 32 GB in favore di quello a 64 GB.

In queste ore l’iPad 9 base è in offerta a 349 euro invece di 439 euro, per effetto dello sconto di 90 euro (-20%) disponibile su Amazon. Se hai un budget limitato, puoi approfittare della possibilità di pagare in cinque comode rate da 69,98 euro al mese a interessi zero. Ottime notizie anche lato disponibilità: grazie alla spedizione ultra-rapida di Amazon offerta gratuitamente agli abbonati Prime, la consegna dell’articolo è prevista entro 48 ore.

iPad 9 (2021) in sconto di 90 su Amazon e disponibile a rate

Il modello in offerta è iPad 9 Wi-Fi in colorazione Grigio siderale e con taglio di memoria da 64 GB. Se pensi che sia un taglio inferiore alle tue esigenze, puoi scegliere il modello da 256 GB cliccando nel riquadro apposito sotto “Taglia”. Disponibile anche la versione Wi-Fi + Cellular, che ti consente di usare l’iPad anche con una scheda SIM dati e avere la connettività ovunque ti sposti.

Metti in carrello ora l’iPad di nona generazione per approfittare della possibilità di pagarlo in cinque rate da 69,98 euro a interessi zero e dello sconto immediato di 90 euro. Disponibilità in esaurimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.