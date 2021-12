Apple iPad 2021 e iPhone XR sono le due super BOMBE di eBay

Continuano gli sconti su eBay, il miglior sito di shopping online. Occasioni davvero irripetibili che non vi faranno dormire la notte. Come questo fantastico Apple iPad 2021 9TH Generazione 10.2 a soli 379,99 euro, anziché 500 euro. WiFi e spazio di archiviazione da 64GB per un prodotto davvero incredibile. Un'occasione imperdibile come l'intramontabile Apple iPhone XR 64GB tuo a soli 449,90 euro, anziché 529,90 euro. Sempre 64GB di spazio di archiviazione e Product RED per sostenere la lotta contro l'AIDS e il Covid-19.

eBay a tutto Apple con queste due BOMBE super scontate

Quando si parla di acquisto intelligente si può proprio menzionare l'eccezionale Apple iPad 2021 9TH Generazione 10.2. Un modello che si può definire furbo perché contiene tutta la tecnologia e la potenza della “mela morsicata”, ma a un prezzo super contenuto. Una sorta di low cost che, per chi ama questo marchio o vuole avvicinarsi per la prima volta al suo ecosistema, ci sta tutto.

Grande affidabilità, potente e veloce. Inoltre, questo modello è compatibile con la Apple Pencil che lo trasforma in un pratico e utile quaderno dove scrivere o disegnare ciò che vuoi. Sarà il tuo compagno fidato a scuola, al lavoro o semplicemente durante il tempo libero. Non avrai più bisogno del tuo computer. Penserà a tutto il tuo nuovo Apple iPad 2021 9TH Generazione 10.2 che acquisti a soli 379,99 euro, invece di 500 euro, solo su eBay.

Se sei anche alla ricerca di uno smartphone affidabile, semplice e potente, allora questo Apple iPhone XR 64GB è tuo a soli 449,90 euro, invece di 529,90 euro. Un forte sconto così lo trovi solo su eBay! Un iPhone davvero impeccabile, veloce e pratico grazie al suo ecosistema nativo. Molti hanno apprezzato questo modello ancora ricercato e parecchio acquistato. Un'occasione questa davvero imperdibile e da cogliere al volo prima che le scorte si esauriscano finendo in sold out.