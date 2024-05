Apple iPad 2021 da 10,2 pollici in SCONTO di 80€ è un OTTIMO AFFARE

Hai finalmente deciso di acquistare un iPad ma non sei ovviamente disposto a spendere cifre assurde? La cosa bella dei dispositivi Apple è che durano tantissimo e dunque anche se non acquisti l’ultimo modello farai comunque un affare. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione di eBay. Se fai presto puoi aggiungere al tuo carrello Apple iPad 2021 da 10,2 pollici a soli 319,90 euro, anziché 399,90 euro. Per averlo a questo prezzo devi inserire il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento.

Così facendo ti puoi avvalere di un ribasso già applicato del 16% più di un ulteriore sconto da applicare di 15 euro per una risparmio totale di ben 80 euro. Davvero niente male, soprattutto perché come ti dicevo avrai per le mani un dispositivo eccezionale che dura nel tempo.

Apple iPad 2021: spendi il giusto e ottieni tantissimo

Sicuramente i dispositivi Apple non sono rinomati per essere economici ma se poi si confrontano con la loro straordinaria durata il prezzo che costano vale la spesa. Anche in questo caso siamo di fronte a un grandissimo tablet. Apple iPad 2021 è dotato del processore A13 Bionic con architettura a 64 bit supportato da 3 GB di RAM.

Gode di un bellissimo display retina da 10,2 pollici con una risoluzione massima da 2160 × 1620 e una cornice sottile. Possiede il touch ID per accedere rapidamente al dispositivo e in questa versione gode di 64 GB di memoria interna. Inoltre è dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP con grandangolo e frontale da 12 MP con Ultra-grandangolo.

Non aspettare che l’offerta scada, e a questo prezzo lo farà presto. Piuttosto vai adesso su eBay e acquista il tuo Apple iPad 2021 da 10,2 pollici a soli 319,90 euro, anziché 399,90 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Lo riceverai a casa tua gratuitamente entro tre giorni.