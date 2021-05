Apple iPad 2020 è in offerta su Amazon a soli 329,00€. Il ribasso del 15% produce uno sconto di 60,00€ che rende l'acquisto un vero affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Un dispositivo con tutto al posto giusto: Apple iPad 2020

Tra tutti i dispositivi presenti nell'ecosistema Apple, iPad è uno dei più amati. Semplice e intuitivo fornisce ad ogni utilizzatore uno strumento su cui lavorare e divertirsi.

Utile a più scopi, infatti, iPad è un tablet che non si limita solo a quello visto che è potente anche più di determinati notebook. Con il suo display Retina da 10,2 pollici offre una visione accurata e immersiva dei contenuti garantendo un'esperienza di alta qualità.

Al suo interno è presente il Chip Bionic A12 con Neural Engine che rende le prestazioni veloci e scattanti. Questa componente è di tutto rilievo in quanto consente di svolgere più operazioni alla volta senza mai essere rallentati o fermati da eventuali caricamenti.

Sono presenti altresì due fotocamere: una posteriore da 8 megapixel e una frontale in versione FaceTime HD da 1,2 megapixel.

Questo modello è compatibile con gli accessori di maggior rilievo: se viene abbinato alla Apple Pencil diventa un quaderno su cui scrivere, studiare e disegnare mentre se viene abbinato alla Smart Keyboard può essere utilizzato a mo' di portatile.

In confezione arriva corredato di cavo Lightning a USB-C e alimentatore USB-C.

Apple iPad 2020 di ottava generazione è acquistabilesu Amazon a soli 329,00€. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard. Il tablet, in conclusione, è idoneo al programma CreditLine di Confidis: acquistalo a rate scegliendolo come metodo di pagamento in fase di checkout.

