Apple iPad 2020 è in promozione su eBay a soli 404,79€. Grazie a un codice segreto da inserire in fase di checkout risparmi diversi euro, visto che il prezzo è già più conveniente che su altre piattaforme di shopping. Come fare? Al momento del pagamento inserisci il coupon “PITSMART21″ e vedrai il prezzo diminuire all'istante.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Un dispositivo da acquistare al volo: Apple iPad 2020

Apple iPad 2020 è un prodottino davvero eccellente, non comprarlo con l'offerta ora in atto è come perdere una vera e propria occasione. Disponibile in colorazione grigio siderale, questo è il modello di ottava generazione che presenta un taglio di memoria da 128 GB.

Il display da 10.2 pollici ti offre il massimo del comfort per studiare, giocare con tante applicazioni e soprattutto goderti i contenuti in streaming. Parliamo infatti di un pannello Retina che ovviamente ha tutti i pregi di Casa Cupertino.

All'interno del tablet c'è un cuore altamente pulsante che è il Chip A12 Bionic con Neural Engine per un utilizzo stra veloce e soprattutto sempre fluido. Non dovrai mai temere rallentamenti perché non rientrano tra le possibilità previste da Apple.

Non sei ancora soddisfatto? Allora aspetta di sapere che ci sono due fotocamere pazzesche: quella posteriore ha un obiettivo da 8 megapixel mentre quella frontale ti consente di fare videochiamate in HD ovunque tu ti trovi.

Non mancano ovviamente il supporto alla Apple Pencil e alla smart Keyboard così da poter ampliare l'utilizzo dell'iPad come meglio credi.

Acquista subito il tuo Apple iPad 2020 da 128 GB su eBay a soli 404,79€. Inserisci il codice “PITSMART21″ al momento del checkout per risparmiare diversi euro sul prezzo di listino. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet