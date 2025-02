Apple iPad 10,9": potenza e prestazioni d'alto livello ad un prezzo imperdibile

L’Apple iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) della 10ª generazione è un dispositivo estremamente potente e versatile, perfetto per chi sia in cerca di uno strumento performante e affidabile.

Con il suo display Liquid Retina da 10,9 pollici, ogni immagine, video e testo ti risulterà nitido e dettagliato, con colori vividi e brillanti. Si tratta dello schermo ideale per chi voglia guardare contenuti in alta definizione ma anche disegnare, prendere appunti o svolgere le attività legate al proprio lavoro.

Questo iPad è alimentato dal suo potente chip A14 Bionic, che garantisce prestazioni rapide ed efficienti sia durante le attività più comuni che durante l’esecuzione di applicazioni più pesanti. Grazie ad esso inoltre questo dispositivo è capace di svolgere facilmente più attività in maniera simultanea e senza rallentamenti.

I suoi 64Gb di memoria interna saranno per te estremamente utili quando vorrai salvare foto, documenti, file video e app (senza preoccuparti di terminare subito lo spazio a disposizione). Questo modello inoltre è dotato di connettività Wi-Fi e ti permetterà di navigare online, fare videochiamate o effettuare download senza problemi.

La sua batteria è studiata per essere a lunga durata, mentre il suo design si distingue per l’estrema sottigliezza ed eleganza, che renderanno estremamente pratico questo dispositivo da avere sempre con sé. La finitura argento inoltre è studiata per rendere il suo design più resistente ed accattivante. Oltre a questa esiste in altre tre colorazioni in grado di assecondare tutti i gusti.

Questo dispositivo supporta Apple Pencil e Smart Keyboard (entrambe vendute separatamente). Se cerchi un tablet potente e facile da usare e che allo stesso tempo sia elegante e resistente non lasciarti sfuggire Apple iPad 10,9” al prezzo imbattibile di 359,00 euro e portalo a casa tua immediatamente!