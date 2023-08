Apple investe nell'India: il Paese diventerà "la fabbrica degli iPhone di tutto il mondo"

Sembra che Apple sia intenzionata ad investire ingenti risorse di denaro in India al fine di rendere il Paese la “fabbrica di iPhone del mondo”. Cosa vuol dire? Semplice: la compagnia di Cupertino vuole spostare sempre più la produzione di telefoni dalla Cina all’India, un po’ per le tensioni geopolitiche, un po’ per evitare problemi futuri come si è avuto in passato negli stabilimenti di Foxconn per via dei disastri ambientali e per via della politica “zero Covid” del governo locale cinese.

Apple e il mondo dopo il Coronavirus

Sappiamo che la pandemia da Coronavirus ha cambiato profondamente il mondo. Oggi sono passati diversi anni da quel periodo nefasto che abbiamo vissuto ma c’è da dire che siamo tutti un po’ cambiati, così come lo sono le nostre abitudini. Un esempio? Il lavoro da remoto era una rarità ma oggi è quasi lo standard, ma non finisce qui. I cambiamenti hanno interessato sia la gente comune che le grandi aziende.

La pandemia ha colpito anche i grandi Paesi, Cina compresa e ciò ha portato ad avere problemi di produzione con molti apparecchi tech; pensiamo ad iPhone introvabili per mesi, alla PlayStation 5 latitante per quasi due anni, ma non solo. Un po’ per la crisi dei componenti, un po’ per il Coronavirus, ci sono stati tantissimi rallentamenti in questi anni. Apple lo sa bene e per evitare disguidi in futuro pare che sia intenzionata a spostare la produzione in India (come ha fatto in parte dei mesi scorsi); Tim Cook vuole aumentare la produzione di componenti e chip all’interno del paese. A dirlo, un nuovo rapporto del MoneyControl.

In poche parole, in un incontro tenutosi con i massimi funzionari del ministero delle finanze indiane, Apple si è dichiarata interessata ad aumentare la base di componenti nazionali e si è proposta di voler investire a lungo nel suddetto paese. Il governo non vuole fornire ingenti fiscali a Cook ma la società si è comunque dichiarata pronta ad investire nel luogo designato. Nello specifico, “Apple vuole indigenizzarsi più velocemente ed è desiderosa di aumentare la base produttiva di componenti nazionali in India”. Cosa comporterà ciò? Staremo a vedere; restate connessi con noi per i prossimi dettagli in merito.

