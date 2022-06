Apple: in cantiere un MacBook Air da 15" e un MacBook da 12"

Pochi giorni fa abbiamo conosciuto il nuovissimo MacBook Air da 13,6 pollici e processore Apple Silicon M2 sotto la scocca. Ora si apprende che l’azienda stia lavorando ad una nuova versione del modello fanless: dovrebbe avere uno schermo da 15 pollici e processore invariato. Non di meno, leggiamo che Apple sta studiando un nuovo laptop entry level con schermo da 12 pollici.

MacBook Air da 15″: stesso design ma dimensioni extra-large

Facciamo il punto: è stato il noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg a ribadire che Apple stesse lavorando ad un MacBook Air da 15 pollici. L’uomo ha detto che potrebbe arrivare nel corso della prossima primavera (2023, quindi) e che dovrebbe avere dimensioni molto vicine a quelle dell’iterazionr Pro da 16 pollici. Si tratterebbe del fanless più grande mai prodotto dalla compagnia di Cupertino. Giusto per completezza, ma lo ribadiamo, l’Air attuale ha uno schermo da 13,6 pollici.

Fra le altre cose, la compagnia di Cupertino starebbe lavorando anche ad un prodotto low-cost (si fa per dire) da 12 pollici. I più attenti di voi si ricorderanno di un prodotto simile, che è stato in commercio dal 2015 al 2018/2019. Aveva SoC Intel Core M e – a nostro avviso – costava troppo per quello che offriva. Inoltre, aveva una sola porta USB C per la ricarica e per la gestione delle periferiche esterne che, all’epoca, facevano ancora troppo uso delle porte USB A. In una parola: era un disastro. Personalmente, l’ho sempre evitato per i troppi compromessi che mi costringeva a fare.

Ora si scopre che il nuovo Air e il nuovo MacBook (liscio) dovrebbero arrivare o nel keynote primaverile del 2023 o all’inizio del 2024. Ad ogni modo, c’è tempo ancora per saperne di più. A questo punto ci domandiamo: quale SoC vedremo sotto la scocca? M2? M2 Pro? M1? o i nuovi M3 a 3 nanometri ancora da produrre?

Intanto, se volete preordinare gli Air da 13,6″ (a nostro avviso, sono perfetti in questa dimensione), li trovate a questo link. Il Pro con M1 invece, costa solo 1212,18€.

