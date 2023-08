Apple: in cantiere un iPad pieghevole, secondo fonti vicine alla compagnia

Si dice che Apple stia considerando l’idea di realizzare un iPad pieghevole; a dirlo, una fonte vicina alla catena di approvvigionamento dell’azienda di Cupertino. Di fatto, questa notizia è appena emersa in un rapporto del DigiTimes, ma andiamo nello specifico.

Apple: cosa sappiamo dell’iPad pieghevole?

La fonte afferma: “Apple, che si vocifera stia lavorando agli smartphone pieghevoli da diversi anni, starebbe valutando di estendere lo sforzo al settore dei tablet”. Questo suggerisce che la società potrebbe star pensando di realizzare, oltre ai telefoni Fold e flip, anche dei tablet premium con schermo che si piega.

I rumors su un iPad pieghevole risalgono a gennaio di quest’anno; l’analista Ming-Chi Kuo suggeriva infatti che un prodotto del genere sarebbe arrivato nel 2024, ma Mark Gurman e Ross Young invece, erano contrari a tale dichiarazione. Pare che per il momento non ci fosse nulla in pentola presso l’OEM di Cupertino. Kuo invece, continua a rimarcare il fatto che l’iPad Fold avrà un design ridisegnato con cavalletto in fibra di carbonio leggero e resistente; avrà una cerniera smart per aprire e chiudere il terminale come un libro e lo schermo sarà molto più grande di quello dei modelli ad oggi esistenti. Si potrebbe posizionare al vertice della categoria, con un prezzo di listino superiore ai 2000 dollari. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un gadget del genere?

Ad ogni modo, se cercate un iPad di nuova generazione che non costi troppo e che sia perfetto per la quotidianità, per veder film in streaming, per giocare, per lo svago, per lo studio e molto altro ancora, vi consigliamo iPad (2021) a soli 349,00€, spese di spedizione incluse.

