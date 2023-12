Apple: disponibile iOS 17.2.1 per iPhone che risolve MOLTI PROBLEMI

In queste ore Apple sta rilasciando il nuovo firmware iOS 17.2.1 per iPhone volto a correggere gli errori e i bug segnalati dagli utenti in queste ultime settimane. A riportare la notizia ci ha pensato il giornale americano MacRumors che ha analizzando il software nei registri di analisi della mela.

iOS 17.2.1: ecco le novità del firmware per iPhone

Ovviamente con la nuova versione di iOS 17.2.1 non ci saranno tante novità; l’update dovrebbe limitarsi alla correzione di bug e a sistemare alcune vulnerabilità legate alla sicurezza degli iPhone. Dopo il rilascio di iOS 17.2 infatti, nei forum molte persone si sono lamentate di un bug che fa sparire l’app Messaggi ogni volta che si riorganizzano le app nella lockscreen. Attenzione però: a gennaio o a febbraio arriverà la nuova versione iOS 17.3 visto che adesso siamo quasi a Natale. Attendiamo con ansia, anche se noi ad oggi, non abbiamo riscontrato grosse problematiche.

Quale iPhone vi consigliamo?

