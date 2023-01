Apple: il visore sarà svelato prima del WWDC ma arriverà in autunno

Il visore per la realtà aumentata di Apple con a bordo il sistema operativo rOS dovrebbe essere annunciato prima della WWDC di giugno, anche se il debutto sul mercato potrebbe non avvenire prima di giugno.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’headset per la realtà mista si dovrebbe chiamare “Reality Pro”; sembra che verrà annunciato durante il keynote primaverile, ma potrebbe venir commercializzato solo nel periodo autunnale.

Cosa sappiamo del visore di Apple?

Nel corso della sua newsletter, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha riferito che i piani di Apple sono cambiati per il 2023; l’azienda si concentrerà sul lancio del famigerato visore. Questo gadget potrebbe venir svelato, come detto, molto prima della famosa Worldwide Developers Conference di giugno. Gurman ritiene che la mela consentirà ai suoi fan di dare una prima occhiata all’headset in primavera, ma solo con la WWDC svelerà tutte le sue carte, sistema operativo compreso.

Se le cose non dovessero cambiare, ci troveremmo di fronte a questo innovativo prodotto di Apple nel breve periodo; in realtà il lancio era previsto per il 2022, ma i continui ritardi hanno portato la compagnia a rinviare anche il solo annuncio.

Sarà un prodotto consumer, anche se il costo potrebbe non essere contenuto. I rumors su questo gadget si susseguono da diversi anni, e sembra che finalmente siamo arrivati ad un punto di svolta.

Non di meno, il giornalista di Bloomberg ritiene che l’azienda stia collaborando con molti sviluppatori di alto profilo per il software di questo wearable che cambierà il nostro futuro. Inoltre, sarà un prodotto di fascia altissima e, almeno in un primo momento, molto di nicchia.

