Apple: il visore per la realtà mista potrebbe arrivare entro giugno

Il visore per la realtà mista di casa Apple potrebbe venir annunciato durante l’evento di inizio anno previsto per marzo (o aprile) oppure durante la WWDC di giugno. A riportalo, il noto analista di settore Ming-Chi Kuo,

In una serie di tweet, l’analista ha parlato di cosa sta accadendo al colosso di Cupertino con questo prodotto. I continui problemi legati all’hardware o al software del visore hanno portato al rinvio di questo fantomatico headset pensato per la realtà mista. Ora apprendiamo che è prossimo al lancio. Nei prossimi mesi dovremmo saperne di più.

In poche parole, questo vuol dire che non avremo un evento esclusivo a gennaio volto alla presentazione del fantomatico visore per la realtà mista (virtuale e aumentata); pochi mesi fa, Kuo aveva suggerito come “data ipotetica” quella di gennaio 2023, ma adesso è convinto che lo vedremo entro la metà dell’anno, probabilmente in uno dei soliti keynote dell’azienda.

As a result, it is increasingly unlikely that Apple will hold a media event for the new device in January. At this point, it seems more likely that Apple will announce the AR/MR headset at a spring media event or WWDC based on the current development progress.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 6, 2023