Apple: il visore per la realtà mista avrà display OLEDoS di Sony e LG

In queste ore apprendiamo chi fornirà i display OLEDoS ad Apple per il primo, famigerato, visore per la realtà mista; andiamo con ordine.

Cosa sappiamo del visore per la realtà mista di Apple?

L’OEM sudcoreano lancerà il primo headset per la realtà virtuale e aumentata entro la fine dell’anno; scopriamo oggi che disporrà di schermi premium forniti da Sony e LG. Saranno unità OLEDoS (ovvero, OLED su silicio), con una risoluzione incredibile. Si parla di 3000 o 4000 PPI. Pensate che, solitamente, gli smartphone come iPhone 14 Pro (che, a proposito, si trova su Amazon in sconto a 1179,00€), ha un rapporto di pixel per pollice pari a 460. La lunghezza diagonale sarà inferiore ad un pollice e l’azienda adotterà degli substrati CMOS basati su dei wafer di silicio. Gli OLED classici, invece, si basano su substrati di vetro.

La risoluzione di 3000/4000 PPI servirà per fornire un’esperienza super coinvolgente e incredibilmente realistica. Sony e LG sembrano essere in anticipo nella costruzione dei pannelli OLEDoS rispetto a Samsung. Al contempo, l’OEM sudcoreano sta lavorando allo sviluppo di schermi RGB OLEDoS.

