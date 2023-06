Apple: il visore avrà due display con risoluzione 4K (RUMOR)

Il visore per la realtà mista di Apple (Reality Pro è il suo nome provvisorio) dovrebbe disporre di due display aventi risoluzione 4K. A dirlo, un nuovo report appena trapelato sul web.

Cosa sappiamo del visore di Apple?

Andiamo con ordine: fra pochissimi giorni l’OEM di Cupertino svelerà il suo attesissimo headset per la realtà virtuale e aumentata; il debutto è previsto durante la WWDC 2023 del 5 giugno. Stando a quanto suggerisce l’analista Ross Young, il wearable dovrebbe presentare due micro display OLED da 1,41 pollici ciascuno. La risoluzione per entrambi dovrebbe essere quindi di 4400 pixel per pollice (PPI) così da offrire un’esperienza utente straordinaria.

Should be 4K per eye… — Ross Young (@DSCCRoss) May 30, 2023

Questo visore, rispetto ai competitor come Meta Quest Pro o il VR2 di PlayStation, dovrebbe offrire una risoluzione notevolmente superiore. Ciò significa che la grafica sarà più nitida e dettagliata.

Non di meno, un’altra feature di altissimo rilievo risiede nella straordinaria luminosità che i pannelli di questo Reality Pro saranno in grado di fornire; il picco massimo dovrebbe superare i 5000 nit. Dulcis in fundo, avremo anche la tecnologia ProMotion con refresh rate di 120 Hz. Il prezzo di questo device dovrebbe superare i 1500 dollari e potrebbe essere rivolto solo ad un target di utenti ben definito: professionisti del settore e sviluppatori.

