Apple: il suo valore supera quello di Alphabet, Amazon e Meta

Secondo quantol eggiamo da un rapporto da poco emerso sul web, scopriamo che ora il valore di Apple supera quello di Alphabet, Amazon e Meta messe insieme. Sì, avete capito bene. Sembra che la mela sia una realtà ancora più importante e di successo di quanto immaginassimo. Una sola realtà riesce a contrastare tre giganti dell’imprenditori senza alcun problema. Vediamo i dettagli completi di questa ricerca.

Apple ha resistito alla crisi

Ultimamente, gli OEM tecnologici americani hanno tutti riportato cifre negative nei loro bilanci; la maggior parte di società ha visto numeri al ribasso. Pensiamo a Meta, la casa madre di Facebook, WhatsApp e Instagram. Di fatto, questa impresa è stata la più sfortunata fra quelle statunitensi perché la sua valutazione è scesa al 20% (90 miliardi di dollari USA). È vero che sono molte le realtà ad avere visto una decrescita, ma pare che Apple non rientri in questa categoria. Secondo un rapporto del BusinessInsider infatti, apprendiamo che il valore della società di Cupertino è salito al 6%. Lo scopriamo perchè Tim Cook ha condiviso i risultati e i guadagni dell’azienda nel corso della chiamata sugli utili avvenuta una settimana fa.

Fra le altre cose scopriamo che il costruttore di telefoni ora vale 2307 trilioni di milioni di dollari USA, mentre Alphabet solo 1126 trilioni di dollari. Amazon viene subito dopo con un valore di 940 miliardi di dollari e Meta “soltanto” 240 milioni. La vedete anche voi la disparità fra i giganti dell’HiTech, vero? Apple non ha sentito il peso del periodo rispetto ai competitor.

Infine, sulla base del rapporto, vediamo che la società ha visto una crescita in questo periodo grazie anche al debutto internazionale della serie iPhone 14 presentata lo scorso 7 settembre 2022. Inoltre, c’è stata una forte performance finanziaria per via dei risultati ottenuti dalla vendita di altri gadget (iPad, cuffie, Mac e non solo) e servizi.

