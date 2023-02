Apple: il nuovo display da 27" mini-LED non arriverà a breve

Sembra che il nuovo monitor di Apple da ben 27 pollici con tecnologia mini-LED sia stato posticipato; in origine si prevedeva un debutto per il primo trimestre dell’anno, ma adesso pare che ci siano stati dei ritardi con la produzione che ne hanno rallentato l’annuncio ufficiale.

Questo nuovo pannello dovrebbe disporre della retroilluminazione mini-LED, la stessa feature che troviamo negli schermi dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, oltre che sull’iPad Pro 12.9″ (M1 e M2). Secondo l’analista di settore Ross Young, affidabile insider del web, pare che non ci vedremo alcun nuovo prodotto simile per computer Apple nel corso di questi mesi o durante il keynote di primavera.

Apple: cosa sappiamo del nuovo monitor da 27″?

Di fatto, Ross Young ha comunicato ai colleghi di MacRumors di non aver avuto notizie e indiscrezioni in merito al lancio imminente di un nuovo monitor premium per i professionisti. Non sembra neanche nella fase di produzione di massa, quindi un debutto per il keynote di primavera è alquanto improbabile. Non di meno, sembra che questa periferica sia stata posticipata in più occasioni. Inizialmente si prevedeva una commercializzazione per giugno 2022, poi per ottobre e infine, per questo prime trimestre dell’anno. Non ci sono notizie neanche di un’altra roadmap; tutto è avvolto nel mistero.

Secondo Young, questo nuovo pannello Studio Display (si chiamerà così?) dovrebbe godere del ProMotion fino a 120 Hz, anche se qualcuno ipotizza che si collocherà a metà strada fra lo Studio Display e il Pro Display XDR del 2019. Quale potrebbe essere il suo costo finale? E le sue specifiche?

Restate connessi con noi per scoprire i prossimi dettagli su questo magico prodotto. A voi piacerebbe? Fateci sapere cosa ne pensate.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che il Mac mini M1 si trova su Amazon a soli 599,99€ con spese di spedizione comprese nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.