Apple: il debutto di iOS 16.2 è alle porte, manca pochissimo

Apple ha da poco rilasciato la quarta beta di iOS 16.2 e iPadOS 16.2; oramai ci siamo, il debutto della stabile è alle porte. Ancora pochissime settimane e ci siamo. Non di meno, al momento si può scaricare anche la beta pubblica.

Come riferito in calce, l’OEM di Cupertino ha distribuito poche ore or sono, la nuova beta di iOS/iPadOS 16.2 ai programmatori; i clienti interessati devono testarla per scovare gli eventuali problemi, bug e le criticità del software. Questa versione del firmware arriva due settimane dopo la terza e probabilmente, anticipa la pre-release di settimana prossima.

Coloro che sono interessati a provarla in anteprima devono avere un account sviluppatore registrato e scaricare il tutto dall’Apple Developer Center. Una volta eseguito ciò, si può procedere al download via OTA.

Apple: cosa sappiamo di iOS 16.2?

In primo luogo, iOS 16.2 e iPadOS 16.2 includono l’applicazione Freeform, una sorta di lavagna bianca digitale con cui prendere appunti, fare schizzi, disegnare, creare dei progetti e molto altro ancora, in condivisione con altri utenti. Le modifiche vengono registrate in tempo reale, un po’ come quando si modifica un elemento su Google Excel, per dirne una.

Arriva poi il supporto per i monitor esterni con Stage Manager per gli iPad aventi il processore Apple Silicon M1 e M2. Non di meno, si può fare affidamento al nuovo standard Matter in arrivo sull’app Home. Si potrà usufruire anche di un inedito widget per la modalità sonno, si potranno vedere i risultati sportivi in tempo reale sulla Dynamic Island di iPhone 14 Pro e si potranno segnalare le telefonate di emergenza fatte involontariamente dal sistema stesso.

Insomma, sarà un grande aggiornamento molto interessante; lo vedremo per metà dicembre. Restate connessi con noi.

