Apple: il cavo da USB Type-C a Lightning da 2 metri costa POCHISSIMO su Amazon

Hai un iPhone o un iPad di nona generazione? O magari, possiedi un vecchio tablet della compagnia dotato di porta Lightning? Bene, abbiamo una bella offerta da proporti. Per la ricarica dei device si utilizza il cavo di ricarica (per godere della fast charge, perché in alternativa si può utilizzare la wireless charging o la MagSafe, con i gadget compatibili). Oggi avrai la possibilità di portarti a casa il cavo da ben 2 metri che ha una porta USB Type-C da un lato e una Lightning dall’altro. Costa solo 29,90€ al posto di 39,90€.

Apple: con questo cavo risolverete i vostri problemi

Il cavo di Apple è un prodotto tanto semplice quanto office: fondamentalmente, offre una connettività senza intoppi tra dispositivi Apple con porte Lightning. È ideale con tutti gli iPad dotati di questa porta o con tutti i melafonini perché, lo ricordiamo, gli iPhone hanno tutti la Lightning; a fine anno però le cose potrebbero cambiare e la compagnia di Cupertino potrebbe dotare i prossimi smartphone della porta USB Type-C. La modifica è già avvenuta sui tablet e presto verrà estesa a più device.

Tornando al prodotto che ti consigliamo, questo offre una velocità di trasferimento dati molto elevata, consentendoti di spostare grandi file e collezioni multimediali in pochissimo tempo. Inoltre, supporta la ricarica veloce, così potrai ricaricare rapidamente il tuo dispositivo Apple per tornare in azione senza lunghe attese. È costruito con materiali di alta qualità. Durerà per moltissimi anni. Con una piccola spesa di soli 29,90€ avrai un accessorio eccezionale, valido soprattutto nei viaggi. Puoi usarlo a casa, in ufficio o in viaggio, e sarai sempre pronto a gestire le tue esigenze di ricarica e trasferimento dati in modo efficiente.

Il cavo Lightning USB Type-C Lightning è completamente certificato MFi, il che significa che è stato testato e approvato da Apple per garantire una perfetta compatibilità e funzionalità con i dispositivi Apple. Non lasciartelo sfuggire se sei interessato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.