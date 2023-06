Apple: il caricatore MagSafe sarebbe dovuto arrivare in tante colorazioni

Apple ha realizzato dei caricatori MagSafe per iPhone in diverse colorazioni, solo che questi non hanno mai visto la luce del sole. Di fatto, noi abbiamo solo la versione silver/white che costa di listino 49,00€ ma che trovate su Amazon al prezzo speciale di soli 39,90€, IVA inclusa.

Sappiamo sempre che i prodotti della mela sono tutti esteticamente impeccabili, eleganti, frizzanti, colorati, minimal e non solo. Per Apple il design è importante tanto quanto le performance. Tanti sono stati i professionisti che hanno prestato il loro ingegno alla società di Cupertino per realizzare gadget iconici e unici. Pensiamo a Jony Ive, ad esempio, o a molti altri ancora. Ci sono tantissimi device che abbiamo conosciuto e amato, ma tanti altri non hanno mai visto la luce del sole. Un esempio? I charger MagSafe di Apple in più colorazioni.

Perché Apple ha abbandonato lo sviluppo dei caricatori MagSafe colorati?

Sappiamo tutti che lo sviluppo di un nuovo prodotto è sempre una cosa complicata che richiede tempo e operazioni complesse, nonché una preparazione impeccabile. Le aziende investono miliardi di dollari ogni anno per la ricerca e sviluppo, anche se spesso molti gadget rimangono solo dei prototipi bellissimi. Un esempio? I charger MagSafe colorati non sono mai arrivati sul mercato nonostante l’OEM di Cupertino ne avesse pensati diversi: citiamo quello Starlight, quello Green, il Pink, il Purple, il Yellow, quello Blue e il Product (RED).

Facciamo un po’ il punto della situazione: Kosutami è un grande collezionista di prodotti Apple; è riuscito a mettere le mani su un inedito caricatore MagSafe Apple in colorazione Starlight (anche se a noi ricorda il Rose Gold di iPhone SE). Dopo aver postato la foto sui social ha scritto:

“Recentemente mi sono imbattuto in alcuni prototipi e nuove informazioni. Sembra che i caricabatterie MagSafe fossero disponibili in vari colori, proprio come i loro cavi di ricarica MagSafe MacBook, ma con una tonalità più satura. L’ho persino provato con l’inedito Magic Charger.

Non si conoscono i motivi della decisione dell’abbandono dei caricatori MagSafe colorati; probabilmente la società deve aver pensato che i colori non si adattassero al design della periferica. Non di meno, potrebbe aver cambiato idea per via dei costi di produzione. Ad oggi è un mistero.

