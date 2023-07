Apple: il caricatore MagSafe è in sconto del 18%, fate presto

Avete un iPhone di nuova generazione? Se la risposta è positiva, vogliamo consigliarvi l’eccellente caricatore MagSafe di Apple. Grazie agli sconti di Amazon infatti, sarà vostro con soli 39,99€ al posto di 49,99€. Un bel risparmio pari al 18% per un gadget fantastico.

Apple: il caricatore MagSafe è il best buy del giorno

Il caricatore Apple MagSafe è una delle ultime innovazioni nel mondo della ricarica wireless. Presentato insieme all’iPhone 12 nel settembre 2020, offre un modo comodo e veloce (oltre che originale) per ricaricare il vostro iPhone. Si distingue per il suo design intelligente; si collega magneticamente all’iPhone 12, 13 o 14 o agli altri dispositivi compatibili con la tecnologia MagSafe, offrendo una connessione solida e stabile. Grazie ai magneti integrati, il caricatore si allinea automaticamente sulla back cover del melafonino, garantendo così una corretta ricarica. Supporta la ricarica rapida fino a 15 watt ed è in grado di adattarsi dinamicamente alle esigenze di ricarica del tuo dispositivo. Ciò significa che l’alimentatore può fornire la potenza ottimale in base alle specifiche del telefono.

Dulcis in fundo, è dotato di un sistema di protezione integrato che aiuta a prevenire il surriscaldamento, il sovraccarico e il cortocircuito ed è compatibile con i protocolli di ricarica wireless standard.

Insomma, con il suo design intelligente e magnetico, la ricarica rapida e adattiva, la compatibilità e la versatilità, nonché la sicurezza e l’affidabilità, il caricatore MagSafe di Apple a soli 39,99€ su Amazon è un accessorio che non può mancare nella vostra dotazione tech. Viene venduto e spedito dal portale di e-commerce americano quindi godrà della massima garanzia possibile. Ci sono due anni di assistenza tecnica integrata, vi è la possibilità di godere del reso gratuito in caso di gravi problematiche o difetti hardware e, non di meno, avrete sempre la garanzia di Apple.

