Apple: i profitti sono da RECORD, anche se...

Secondo quanto riferito, Apple gode del 75% dei profitti globali degli smartphone nonostante abbia solo una quota di mercato del 13%.

Apple: guadagni al top, ma più bassi rispetto al 2020

Un nuovo rapporto afferma che dispositivi come l'iPhone 12 e altri hanno aiutato Apple a rastrellare la maggior parte (75%) dei profitti operativi e il 40% delle entrate generate dalle vendite globali di smartphone nel secondo trimestre del 2021, nonostante queste rappresentino solo il 13% delle spedizioni totali .

Inoltre, questo avviene nonostante aziende cinesi come Xiaomi e Realme abbiano registrato una crescita record nello stesso periodo, con la prima che si è piazzata al secondo posto in termini di numero di unità smartphone vendute.

Sebbene il rapporto di Counterpoint Research dimostri che l'OEM di Cupertino è il leader del settore, le cifre di quest'anno sono in realtà inferiori a quelle del quarto trimestre del 2020, in cui la società aveva registrato un'incredibile quota di fatturato del 50%. I suoi profitti hanno anche toccato un 86% senza precedenti, rispetto al 51% del trimestre precedente.

Tenete presente che poiché Apple non condivide i dati di vendita e spedizione per il suo iPhone, i risultati si basano sui calcoli di Counterpoint e non su informazioni ufficiali della mela.

Ad ogni modo, l'impresa del Q4 2020 può essere attribuita alla serie iPhone 12 di Apple che è andata a ruba grazie all'introduzione del supporto alle reti 5G. L'azienda ha visto un salto dal 9% al 17% nella sua quota di spedizioni nel corso del tempo. Altri fattori che contribuiscono includono l'interoperabilità tra i dispositivi Apple, resa possibile dal controllo significativo che l'OEM di Tim Cook esercita sia sull'hardware che sul software.

È probabile che Apple mantenga tale posizione e continui a lavorare per migliorare i suoi servizi, addebitando allo stesso tempo prezzi premium per i suoi telefoni, mantenendo così i suoi margini di profitto operativo non toccati da nessun altro.

Il colosso tecnologico con sede a Cupertino è seguito da Samsung, che è in cima alla lista in un altro fattore: le spedizioni annuali globali di smartphone. Ma nonostante le sue massicce vendite, questa realtà è rimasta al secondo posto in termini di profitti per diversi trimestri passati.