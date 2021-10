Apple: i PROFITTI legati ai GIOCHI sono MOSTRUOSI

Apple guadagna più soldi con i giochi di Sony, Nintendo, Microsoft, Activision messi insieme. Il recente processo antitrust di Apple ha rivelato che la società ha incassato più profitti dai videogames da mobile rispetto a Microsoft Corporation di Xbox, Nintendo Co., Activision Blizzard Inc. e al produttore di PlayStation Sony Corp. messi insieme.

Apple è la protagonista del mondo dei videogiochi

Ciò è stato possibile grazie al taglio del 30% delle vendite effettuate tramite i giochi su App Store. L'implicazione di ciò è che l'azienda con sede a Cupertino si è rivelata uno dei principali protagonisti nel mondo dei giochi, nonostante non abbia un solo titolo di gioco a sé stante.

L'analisi del Wall Street Journal ha stimato che i profitti operativi di Apple derivanti dalle sole app di gaming sono stati di 8,5 miliardi di dollari durante l'anno fiscale del 2019, un numero che è maggiore dei proventi operativi di gioco combinati delle altre quattro società nello stesso periodo.

Tuttavia, l'OEM di Cupertino aveva cancellato tale rapporto durante il processo affermando che le cifre non erano corrette ed erano superiori alla realtà. L'azienda lo ha spiegato dicendo che i margini operativi discussi nella sperimentazione sono stati prodotti senza tenere conto dei numerosi costi congiunti legati all'App Store. In effetti, l'analisi includeva tutte le entrate relative al gioco, ma solo una piccola frazione del possibile costo.

Un precedente rapporto di Sensor Tower, nota società di analisi, invece, ha fissato le entrate totali di Apple dall'App Store a 15,9 miliardi di dollari. Utilizzando il calcolo del margine operativo dell'azienda di Tim Cook descritto negli atti del tribunale, il negozio virtuale della mela ha generato circa un utile operativo di 12,3 miliardi due anni or sono..

Durante il processo, il giudice ha stabilito che Apple non ha rappresentato il monopolio poiché il mercato dei giochi mobili sta crescendo troppo rapidamente.

Inoltre, Microsoft e Nvidia stanno spingendo i servizi di abbonamento ai giochi a cui è possibile accedere tramite siti Web, aggirando così le misure stesse introdotte dalla compagnia di Cupertino.

Si è quindi concluso che Apple gode di una “considerevole quota di mercato superiore al 55% e margini di profitto straordinariamente elevati“, ma che Epic Games non è riuscita a dimostrare che Apple è un “monopolista illegale” nel mercato dei giochi. Ergo, l'azienda francese ha presentato ricorso contro la sentenza.