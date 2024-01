Apple: i prodotti che NON arriveranno nel 2024

Il 2024 è iniziato da pochissimi giorni e se da un lato ci siamo impegnati a capire quali saranno i prodotti di casa Apple che vedremo nei prossimi mesi, dall’altro, dobbiamo scontrarci con la realtà che ci fa capire quali saranno i terminali che non vedremo.

Apple: i prodotti che non ci aspettiamo nei prossimi mesi

Ovviamente vi invitiamo a prendere questo articolo con un “pizzico di sale”, anche perché Apple potrebbe stupirci rilasciando nuovi gadget che onestamente, non pensavamo. Ricordate la vicenda del Mac Studio e dello Studio Display? Ecco: nessuno se li aspettava fino a pochi giorni fa del keynote.

In prima istanza vi parliamo del famigerato iPhone SE di quarta generazione. Questo dispositivo non arriverà nei mesi a venire anche se in molti si aspettano un debutto primaverile visto che gli ultimi modelli sono arrivati con una cadenza biennale. Questo terminale avrà un design ereditato dall’iPhone 14, godrà di uno schermo OLED, di una batteria generosa, del pulsante azione, del Face ID e della porta USB Type-C. Si dice anche che sarà il primo smartphone dotato di modem 5G by Apple.

Menzione speciale per l’AirTag di seconda generazione: questo piccolo terminale è atteso dai fan della mela (il primo modello è arrivato ad aprile 2021) ma secondo l’analista Ming-Chi Kuo, pare che manchi ancora parecchio tempo alla produzione di massa. Dovrebbe venir rilasciato nel 2025 e al momento l’attenzione della compagnia è quasi tutta volta alla finalizzazione dell’Apple Vision Pro.

Citiamo poi il primo smartwatch con display microLED; Apple Watch Ultra (2024) non ci sarà e pare che dovremo attendere ancora un anno o due prima di vederlo sui nostri scaffali. Al momento il gadget vanta uno schermo OLED ma la nuova tecnologia è ancora troppo acerba per arrivare su un prodotto. Il microLED permette d avere maggior luminosità, una migliorata riproduzione del colore e angoli di visualizzazione perfetta. Si dice che le immagini sembreranno quasi “dipinte” sul vetro dello schermo.

In ultima istanza poi, Apple pare che stia lavorando ad un iMac Pro ma al momento tutto tace; noi speravamo di vederlo da tempo ma le nostre aspettative sono state ampiamente disilluse mesi or sono. Questo fantomatico AiO con schermo da 32″ miniLED, processore M3 Pro e Max e più porte sulla back cover è ancora nei sogni dei professionisti di tutto il mondo. Continueremo a sognare o lo vedremo prima o poi? Tornando con i piedi per terra, vi consigliamo iPhone 15 Pro da 128 GB in colorazione titanio naturale che è tornato disponibile su Amazon a 1239,00€, IVA inclusa.

