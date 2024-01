Apple: i prodotti che arriveranno nel 2024

Il 2024 è appena iniziato e adesso cerchiamo di fare il punto su quali prodotti arriveranno in casa Apple durante i prossimi mesi. Nello specifico, ne abbiamo selezionati cinque. Capirete bene che questo sarà un anno fondamentale per il colosso di Cupertino visto che presto farà la sua comparsa il famigerato visore Vision Pro, ma non solo, anche perché ci sarà un Apple Watch rinnovato e una line-up di iPad completamente inedita. Andiamo con ordine.

Apple: cosa ci aspettiamo?

In primo luogo vedremo dei nuovi auricolari TWS ma attenzione: non ci sarà una terza generazione degli AirPods Pro, ma faremo la conoscenza del modello di quarta generazione della versione standard. Le gemme saranno differenti con steli più corti e arriveranno in due varianti e una delle due disporrà dell’ANC. La custodia sarà aggiornata allo standard USB Type-C.

Sul fronte tablet invece, ci sarà una serie di iPad Pro con schermo OLED (HDR e migliore efficienza energetica), saranno più sottili e presenteranno i processori Apple Silicon M3. Vedremo poi, per la prima volta, un iPad Air da 12,9 pollici.

Massima attenzione poi all’Apple Watch X che promette, per la prima volta, un cambio di design; sarà il primo vero rinnovamento dall’uscita del wearable avvenuta nel 2014. Il design sarà più sottile e potrebbe esserci un sistema di aggancio dei cinturini su base magnetica. Ci sarà poi il sensore per il monitoraggio della pressione sanguigna e uno per il rilevamento dell’apnea notturna (non aspettatevi letture sistoliche e diastoliche specifiche, ma il monitoraggio della pressione sarà comunque eccellente.

Dulcis in fundo, vedremo il visore Vision Pro (si dice che arriverà il 27 gennaio sugli scaffali americani). Di questo prodotto sappiamo tutto ma finalmente gli utenti avranno la possibilità di toccarlo con mano (a caro prezzo, tuttavia).

Menzione speciale per la serie iPhone 16 che andrà a migliorare gli aspetti dei flagship attuali; si dice che il pulsante azione arriverà su tutta la gamma e che i Pro riceveranno una nuova lente da 48 megapixel. Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che iPhone 15 Pro in titanio naturale è disponibile su Amazon a 1239,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.