Apple: i nuovi accessori con USB Type-C arriveranno nel 2024

Oggi apprendiamo un interessante rumor inerente il mondo degli accessori di casa Apple; sembra infatti che la Magic Keyboard, il Magic Mouse e il Magic Trackpad riceveranno la porta USB Type-C a breve. Il debutto di questi gadget dovrebbe avvenire nel corso della prossima primavera.

Cosa sappiamo dei nuovi accessori di Apple?

A riferire i dettagli di questo rumor ci ha pensato l’insider “Instant Digital” sul social cinese di microblogging Weibo. Di fatto, il tipster afferma che tutte le periferiche attualmente dotate di porta Lightning riceveranno la USB Type-C nei mesi a venire, con un debutto previsto per la primavera. Lecito aspettarci le novità nel corso del prossimo keynote che si dovrebbe tenere – come sempre – a marzo o ad aprile. Non sappiamo se ci saranno ulteriori modifiche oltre al connettore di nuova generazione; forse vedremo i cavi intrecciati, com’è tradizione da qualche anno a questa parte e magari qualche nuova tinta.

Ergo, non sono solo i device principali che stanno passando allo standard imposto dall’Unione Europea, ma anche gli accessori e le periferiche si adegueranno a questa modifica. Non sappiamo se tale rimodulazione avverrà anche per gli AirPods di terza generazione. In listino rimarrebbe – ancora per qualche mese – solo un terminale con la Lightning, l’iPhone SE, ma non sappiamo se questo verrà aggiornato comunque nei mesi futuri; staremo a vedere. Si parla da tempo di un modello di quarta generazione, con design ereditato da iPhone 14 ma con tante chicche esclusive: SoC A16, notch e frame squadrato, schermo OLED da 6,1″, porta USB Type-C e non solo.

Intanto vi segnaliamo che la Magic Keyboard (senza Touch ID) costa solo 85,99€ su Amazon, in super sconto, al posto di 109,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

