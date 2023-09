Apple: i modem 5G proprietari arriveranno nel 2025

Secondo quanto apprendiamo, in futuro gli iPhone di Apple saranno dotati di modem 5G sviluppati in casa. Stando a quanto riporta l’insider e analista di settore Ming-Chi Kuo, il debutto di questi particolari chipset è previsto per il 2025.

Andiamo con ordine: sappiamo che Apple sta lavorando allo sviluppo di un modem proprietario per la connettività 5G sui suoi prodotti; adesso leggiamo, da un rapporto condiviso da importanti e rinomati analisti, che il modulo “made by Cupertino” potrebbe arrivare sui melafonini fra circa due anni, ovvero nel 2025.

Apple: il modem 5G proprietario lo vedremo in iPhone SE

Come detto, a riportare la notizia per primo è stato l’insider Ming-Chi Kuo con un post su Twitter e all’interno del suo blog “Medium”. L’uomo ha ribadito che il colosso di Cupertino voglia ridurre sempre più la dipendenza da altre società per quanto concerne lo sviluppo dei modem. In passato, Apple aveva anche acquisito l’area modem da Intel nel 2019 per velocizzarne la realizzazione ma ancora oggi deve fare affidamento su Qualcomm per portare il 5G a bordo dei suoi device. Tuttavia, pare che a breve potremmo vedere un cambio di rotta.

Secondo Kuo infatti, la società di Tim Cook prevede di passare alla tecnologia proprietaria entro il 2025. Oggi, giusto per fare un esempio, la line-up del 2022 (e anche la prossima in arrivo) dispone di soluzioni di Qualcomm per la connettività 5G. Si dice poi che il primo telefono ad essere dotato della tecnologia rivoluzionaria americana sarà proprio l’SE di quarta generazione che arriverà, appunto, fra due anni. Pare che Apple abbia avuto diversi problemi legati alla catena di fornitura e che ci siano state numerose sfide legate alla produzione di massa del suddetto modem.

