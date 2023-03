Apple ha rimosso gli sfondi animati con iOS 16

Apple ha appena rimosso in sordina una delle features più particolari e amate di iOS. Se ci avete fatto caso, ora non ci sono più gli sfondi animati (i famosi “live wallpapers”) con iOS 16. Vi sveliamo adesso il perché di questa scelta.

Perché Apple ha rimosso i live wallpapers?

Giusto per chi non lo sapesse, ricordiamo che, in passato, l’azienda ha introdotto i live wallpaper con iOS 11. Molti possessori di telefoni hanno usato questa funzione negli anni e dobbiamo ammettere che è stata molto amata. Dopo tanti anni però, l’azienda ha deciso di eliminarla dal software per melafonini, togliendo allo stesso tempo, anche gli sfondi dinamici ufficiali. Si attivavano semplicemente tenendo premuto a lungo sulla home screen.

Da quando è stata introdotta la “lockscreen personalizzabile”, questa feature è diventata un vero e proprio problema. Perciò le cose erano due: o offrire la personalizzazione come su Apple Watch o mantenere il live wallpaper. Ha optato per la rimozione della seconda features.

Per farla breve, ha mantenuto una funzionalità ma ne ha rimosso una seconda; se ci avete fatto caso, il modo di input era pressoché identico.

