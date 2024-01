Apple ha dominato il mercato della telefonia mobile nel 2023

In queste ore apprendiamo un’interessantissima notizia a tema Apple; sembra che l’azienda di Cupertino sia riuscita a guidare il mercato della telefonia mobile grazie ai suoi prodotti di punta. Ha conquistato lo scettro sia in Cina che in Europa occidentale quanto in India.

Il dominio delle categorie high-end è sicuramente indicativo di un successo senza pari ed era previsto da diverso tempo. In Cina poi, Huawei, brand ancora forte nel territorio natale, ha minato un po’ la credibilità della mela ma non è riuscito a sconfiggere i rivali. Curioso come il colosso cinese, nonostante le sanzioni ancora attive, sia riuscito ad aumentare la propria quota di mercato. Al secondo posto però troviamo Samsung, a livello mondiale, con una quota del 17%.

Apple contro tutti: il mercato della telefonia mobile ha un nuovo “re”

C’è da dire che il mercato dei telefoni di punta, definito con i terminali aventi un prezzo superiore ai 600 dollari, rappresenta l’unico vero baluardo all’interno di un settore che sta andando sempre più a rilento. Basti vedere il divario fra le società: Apple ha una quota dominante del 71%, mentre Samsung del 17%. Huawei è arrivata al 5%, con un piccolo vantaggioso rispetto allo scorso anno e nonostante l’assenza del modem 5G.

Menzione speciale per marchi come Xiaomi e OPPO che hanno fatto sentire la loro presenza ma le loro quote sono state esigue rispetto alle aziende rivali. Clamorosa però la situazione nel mercato di fascia bassa e medio-bassa dove vede Samsung al primo posto e questi colossi cinesi subito dietro. Infine dobbiamo ribadire che l’interesse verso le ammiraglie non è solo una questione di funzionalità e specifiche tecniche: oramai i top di gamma sono diventati uno “status symbol” soprattutto nei mercati emergenti. Basti vedere anche che ci sono sempre promozioni, opzioni per finanziamenti low-cost (pensiamo a quello di Amazon in cinque o dieci rate a tasso zero o a CreditLine di Cofidis da noi) che permettono di portarsi a casa device top “senza pensieri”. iPhone 15 Pro, in titanio naturale e con 128 GB di memoria interna, costa solo 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

