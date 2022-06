Apple Glass sostituiranno gli iPhone nel giro di dieci anni

Sappiamo tutti che Apple realizza moltissimi device; fra iPhone, iPad, Mac, cuffie di ogni tipo e non solo, il listino della mela è davvero ricco di gadget interessanti. Ora però, si apprende che la mela sta rivolgendo la sua attenzione al mondo dei device per la realtà virtuale e aumentata (mista). Si dice che stia sviluppando dei visori e degli occhiali smart che dovrebbero giungere sul mercato entro due anni e che potrebbero cambiare le sorti del mondo tecnologico.

In particolare, i famigerati Apple Glass si dice che sostituiranno gli iPhone nel giro di dieci anni; il debutto di questo indossabile è previsto per il 2024, mentre l’headset per la realtà AR/VR dovrebbe giungere sul mercato fra pochi mesi. Su questi articoli abbiamo letto tutto e di più, ma ora facciamo un piccolo “recap” delle informazioni raccolte finora.

Apple Glass e headset: facciamo il punto

Il visore AR/VR pare essere limitato su tutti i fronti, anche perché si parlerà di un gadget grosso e pesante, legato indissolubilmente dal telefono principale. Per questo motivo, si scopre che Tim Cook sta sviluppando degli occhiali AR molto più leggeri e ora, grazie a delle nuove indiscrezioni emerse sul web, scopriamo che questo wearable è entrato nella fase finale dello sviluppo. Tuttavia non illudiamoci: non arriveranno sul mercato prima di un paio di anni.

Gli Apple Glass dovrebbero essere un gadget totalmente differente, con tecnologia AR, mentre il visore dovrebbe disporre della realtà mista (VR/AR). Stando a quanto afferma Ming-Chi Kuo, questi sono mercati inesplorati per l’OEM di Cupertino e sono anche luoghi dove poter imporre la propria impronta visto che è un settore carente di protagonisti affermati. Il CEO di Apple poi, ipotizza che gli indossabili sostituiranno gli iPhone nel giro di 10 anni.

