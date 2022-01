Fuoritutto Apple: da Unieuro i sogni diventano realtà

Unieuro ha dato il via a un'iniziativa davvero interessante. Grazie al Fuoritutto Apple acquisti i migliori prodotti della casa di Cupertino a prezzi davvero unici. Risparmio e qualità sono garantiti e accedi a tutto ciò che ti serve per vivere al massimo la tua tecnologia. Come il nuovo Apple iPhone 13 5G 256GB che acquisti a soli 949 euro, invece di 1.059 euro. Un concentrato di efficienza e potenza. Il nuovo chip A15 Bionic garantisce massime prestazioni e la nuova batteria 2,5 ore di autonomia in più su questo iPhone. E con il 5G download, trasferimento dati e streaming saranno veloci come la luce.

Fuoritutto Apple di Unieuro: cogli al volo l'occasione

Se vuoi risparmiare qualcosa, puoi anche scegliere il modello precedente, l'Apple iPhone 12 5G 128GB. Mettilo nel carrello a soli 799 euro, invece di 889 euro e fai l'affare del giorno. Ti assicuri un top di gamma ancora molto valido capace di regalarti tante soddisfazioni.

Apple però non è solo iPhone. Infatti Unieuro ha in serbo una sorpresa anche per chi vuole portarsi a casa il nuovo Apple iMac 24″. Lo acquisti a soli 1.399 euro, invece di 1549 euro. Chip M1 con GPU 7-core e 256GB di SSD. Nella sua elegante colorazione argento, si trasforma in un fantastico complemento d'arredo da tenere in vista anche nella stanza principale. Grazie al display Retina 4.5K godrai di immagini sempre nitide e luminose ricche di particolari.

Ottimo prezzo anche per il nuovo MacBook Air 13 M1 512 SSD tuo a soli 1.199 euro, invece di 1.389 euro. Un vero affare per questo gioiello di potenza e silenziosità. Con il recente sistema di raffreddamento senza ventole insieme al chip proprietario questo modello è ultra veloce e potente, senza nemmeno farsi sentire. Tanta tecnologia che puoi portare sempre con te perché sottile e leggero come mai prima.

Insomma, grazie al Fuoritutto Apple di Unieuro puoi acquistare questi fantastici prodotti a un prezzo davvero interessante e goloso. Meglio sbrigarsi prima che finiscano in sold out. La promozione è valida fino al 3 febbraio 2022.