Apple FUORI CONTROLLO su Amazon: sconti fino al 43% e prezzi da mercatino

Su Amazon ci sono le offerte dedicate ai prodotti Apple e sono impressionati! Sconti veri, di decine di euro, su diversi dispositivi e accessori della mela morsicata. Dai subito un’occhiata alla nostra selezione, scegli i tuoi preferiti e portali a casa con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Attenzione: si tratta di offerte a tempo super limitato.

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) con cassa da 44 mm in in acciaio inossidabile e cinturino “Loop” in Maglia Milanese. essenzialmente, la configurazione di punta per questo modello. Risparmia il 43% e prendilo a 399€ invece di 704€ (disponibile anche con cinturino color oro).

L’iconico iPad Air edizione 2022 con display da 10,9″. La versione Wi-Fi + Cellular con 64GB di spazio di archiviazione – nel colore argento – la prendi a 649€ invece di 789€ (disponibile anche nel colore “oro rosa”).

Mac mini modello 2018, edizione con processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione a 3,0GHz coadiuvato da 8GB RAM e 512GB di SSD. Un gioiellino, che in promozione prendi risparmiando il 41%: tuo a 799€ invece di 1359€.

MacBook Pro del 2019 con a bordo il processore octa core Intel Core i9 di ottava generazione. Il modello con display da 16, 16GB RAM e 1TB di spazio di archiviazione lo prendi a 2299€ invece di 3099€, risparmi il 26%.

Queste sono sicuramente le 4 occasioni più ghiotte delle offerte Apple del momento su Amazon, ma non sono le uniche! Dai un’occhiata all’intera vetrina e scegli l’offerta che più ti piace. Prendi tutto con spedizioni rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.