Apple estende il programma di riparazione "self-service" anche ai Mac con M1

In queste ore apprendiamo una notizia molto particolare inerente il programma di riparazione “self-service” di Apple. Sembra che la compagnia abbia appena esteso tale mossa anche ai computer con processore Apple Silicon M1 e al monitor Studio Display, lo schermo presentato durante il primo keynote dell’anno.

Come notato in queste ore da Jason Snell di Sia Colors, scopriamo che l’OEM di Cupertino ha oggi ampliato il suo programma di riparazione “home-made” dei suoi dispositivi; ora gli utenti saranno in grado di riparare in casa i PC con chip M1 ma anche il monitor di nuova generazione avente il SoC Apple Bionic A13. Leggiamo che si può aggiustare perfino il Mac Studio, il desktop più potente dell’azienda. Tutti gli strumenti, i manuali di riparazione e i componenti necessari possono essere acquistati/noleggiati all’uopo.

Apple: si possono riparare in casa i Mac con M1

Al momento la disponibilità è limitata agli USA per il Mac Studio e lo Studio Display ma il programma si sta espandendo anche in Europa proprio da qualche settimana. Tutta la manualistica è disponibile sul sito ufficiale del marchio. I kit per la riparazione invece, costano 49 dollari (in noleggio) e bisogna restituirli integri e completi dopo sette giorni.

Se ricordate, tale programma di riparazione “self-service” è arrivato per la prima volta ad aprile per iPhone 12, 13 e SE (2022); adesso è stato ampliato anche ai MacBook Air, Pro, al Mac mini e al Mac Studio. Attenzione però: non consigliamo agli utenti “poco esperti” di avviare tale pratica; Apple stessa dichiara che tale mossa è riservata alle persone che dispongono di una “esperienza con le complessità della riparazione di dispositivi elettronici”. Per qualsiasi evenienza noi vi consigliamo sempre di andare a chiedere supporto in un Apple Store.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il MacBook Air (2020) con M1 si trova su Amazon in super sconto a soli 969,00€.

