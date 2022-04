Apple: ecco quanto costerà l'iPhone in abbonamento

Secondo quanto si apprende, l'abbonamento per pagare l'iPhone o l'iPad a rate direttamente da Apple (senza passare da un'ente di terze parti, dunque) potrebbe costare 35 dollari al mese.

Ultimamente, sappiamo che Apple si è concentrata molto sui suoi servizi e ha venduto diversi abbonamenti. La società ha così rilasciato diversi piani in abbonamento e ora pare che voglia presentare un'offerta per acquistare a rate il suo hardware prodotto.

Apple: l'abbonamento in casa costerà più del previsto?

Ad ogni modo, se ci basiamo sugli ultimi report trapelati sul web, sappiamo che Apple ha intenzione di permettere ai suoi utenti di acquistare iPhone e iPad con possibilità di dilazionare il costo complessivo pagando un canone mensile. Il succo è, in parole povere, offrire la medesima esperienza che si ha con le piattaforme, con i servizi di musica, film e serie TV in streaming, videogames e altro, anche con i gadget fisici.

Tuttavia, il processo sarà completamente differente da quello visto finora con le finanziarie e con le banche che si appoggiano ad Apple… e viceversa.

In queste ore, Mark Gurman di Bloomberg suggerisce che il prezzo da pagare per portarsi a casa un iPhone 13 senza vincoli sarà di 35 dollari; il 13 Pro potrebbe costare 45 dollari e il Pro Max invece, 50 dollari. All'interno del costo, troveremo inclusi i servizi Apple One e Apple Care: mica male così.

Brutta notizia: con l'abbonamento hardware, l'utente non possiederà l'iPhone poiché sarà questo sarà visto come un “servizio in comodato d'uso” per il pagamento di un canone. A chi si rivolge? Semplice: coloro che amano cambiare sempre device ogni anno e non vogliono possedere un telefono, così da cambiare senza vincoli e altro, possono trovare vantaggioso questo piano.

Il gigante con sede a Cupertino vuole generare più entrate e con un piano di abbonamenti, potrebbe riuscire nel suo intento. Ad oggi, si tratta solo di rumor: vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale“.