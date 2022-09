Apple: ecco le nuove beta di watchOS 9 e tvOS 16.1

Apple ha appena rilasciato la seconda beta di watchOS 9.1 per gli sviluppatori. Questa è stata distribuita solo per i test interni/esterni che i programmatori devono effettuare e arriva una settimana dopo il rollout della prima beta di watchOS 9.1.

Come fare per installare questo software? Nulla di più semplice: basta scaricare il profilo adeguato dall’Apple Developer Center e, una volta messo sul proprio smartwatch mediante l’app dedicata per iPhone, si avrà accesso al firmware. Ricordate che dovrete andare su Generali, dovrete pigiare su Aggiornamento software e avere la batteria al 50%. Non di meno, l’orologio deve essere poggiato sul charger e deve trovarsi vicino all’iPhone connesso. Ad oggi non sappiamo quali siano le novità incluse in questo firmware, anche perché nella prima iterazione non abbiamo visto nulla di rilevante. C’è la nuova applicazione “bussola” ridisegnata, una funzione legata al monitoraggio dei farmaci, watch faces aggiornate, nuove features per l’ECG e poco altro ancora.

watchOS 9.1 e non solo: Apple rilascia tvOS 16.1

Unitamente a ciò, Apple ha distribuito anche la seconda beta di tvOS 16.1 per sviluppatori. Si scarica sulla propria Apple TV e il firmware è approdato sul mercato una settimana dopo il rilascio della prima beta. In cosa consiste questo update? Si può dire che finora non è stata trovata nessuna nuova funzionalità di spicco. Ci sono solo correzioni di bug, miglioramenti vari e eventuali e poco altro.

Il changelog delle modifiche è incluso in un documento di supporto di tvOS. Ricordiamo che con la versione 16, Apple ha introdotto un rinnovato supporto multiutente, l’audio spaziale personalizzato con le AirPods compatibili e alcuni miglioramenti legati all’accessibilità.

