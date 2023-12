Apple EarPods (USB Type-C): bastano 18,90€ per portarseli a casa

Se sei alla ricerca di un bel regalo da fare ad un amic* ad un parente, e magari possiede un iPhone, oggi vogliamo consigliarti un paio di auricolari cablati (originali di Apple) che costano pochissimo ma che offrono davvero tanto. Si chiamano “EarPods” e sono attualmente disponibili su Amazon a soli 18,90€, spese di spedizione comprese. Avendo la porta USB Type-C per la connettività dispongono di features assurde e sono compatibili con tantissimi prodotti; li potrete utilizzare con i melafonini di ultima generazione, con gli smartphone Android, con i tablet, i computer e non solo.

Apple EarPods: comprali adesso

Gli EarPods sono progettati con cura per adattarsi all’anatomia del tuo orecchio, offrendoti così un comfort superiore anche durante sessioni di ascolto prolungate. La vestibilità sarà sempre sicura e stabile, impedendo che si sgancino anche durante le attività più dinamiche.

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte degli EarPods o dal costo super contenute: offrono una qualità del suono sorprendente. Grazie alla progettazione acustica avanzata, potrai godere di bassi profondi, medi nitidi e alti chiari in modo equilibrato. Vanno benissimo per ascoltare la musica, guardare un film o partecipare ad una telefonata. Come detto in calce, sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, non solo con iPhone, ma anche con iPad, Mac e molti altri dispositivi audio dotati di porta USB Type-C. La loro versatilità li rende l’accessorio ideale per chiunque voglia godere di un suono di qualità in molteplici contesti. Hanno poi un telecomando integrato sul cavo che consente di regolare il volume, controllare la riproduzione audio e rispondere alle chiamate senza dover estrarre il telefono dalla tasca.

La parte migliore di questa offerta è il prezzo accessibile su Amazon: costano pochissimo, soltanto 18,90€, con le spese di spedizione incluse. Non puoi proprio lasciarteli sfuggire; sono il regalo di Natale perfetto da fare ad amici e parenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.