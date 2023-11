Apple EarPods (USB Type-C): auricolari cablati che costano POCHISSIMO su Amazon

Se siete interessati ad un paio di auricolari cablati di Apple e volete prenderne un modello adesso, comprate gli EarPods che su Amazon costano solo 18,90€, spese di spedizione incluse al seguito. Fate presto perché a questo prezzo sono imperdibili; c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore. Si tratta dell’ultima iterazione con porta USB Type-C.

Apple EarPods: le cuffiette da prendere oggi

Gli EarPods vantano il design iconico degli auricolari tipici di Apple, con un design ergonomico progettato per adattarsi comodamente all’orecchio. La loro forma unica offre una vestibilità sicura e confortevole; sono ideali anche per lunghe sessioni di ascolto. Vantano altoparlanti ottimizzati per una qualità audio superiore, bassi profondi, medi chiari e alti nitidi. Sono eccellenti anche per ascoltare la musica (o un podcast) durante un allenamento.

Sono altresì dotati di un microfono integrato che consente di effettuare chiamate nitide e registrare messaggi vocali senza problemi. Il controllo remoto sul cavo vi permetterà perfino di regolare il volume, controllare la riproduzione della musica e rispondere alle chiamate senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Grazie alla porta di ricarica USB Type-C sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi. Possono essere utilizzati con iPhone, iPad, device Android, computer e non solo.

Costano pochissimo: solo 18,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciateveli sfuggire perché a questa cifra sono imperdibili; c’è il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024, si può usufruire della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Come detto in calce, con la consegna celere in meno di 24 o 48 ore, riceverete il pacco a casa vostra in un battibaleno, senza dover spendere un singolo centesimo in più.

