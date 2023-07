Apple EarPods: gli auricolari con filo MUST HAVE a meno di 17€

Quando si tratta di audio di qualità e design elegante, Apple è uno dei brand più di successo nel mercato. Gli EarPods di Apple rappresentano una delle opzioni più popolari (ed economiche) per gli amanti della musica in movimento. Questi auricolari offrono un suono cristallino, un comfort ottimale e una connessione cablata affidabile. Costano solo 16,69€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

EarPods di Apple: economici ma potenti

Gli EarPods di Apple presentano un design riconoscibile, caratterizzato da auricolari con forma anatomica e cavi sottili. Il design unico è studiato per adattarsi alla forma dell’orecchio, offrendo un comfort ottimale anche durante sessioni di ascolto prolungate. Gli EarPods sono leggeri e facili da indossare, consentendo di godersi la musica senza alcun fastidio. Offrono un suono nitido e bilanciato, con una risposta in frequenza ampia che consente di apprezzare ogni dettaglio musicale. I driver ottimizzati producono bassi profondi e potenti, medi chiari e acuti cristallini. Sono anche dotati di un microfono integrato e di controlli per il volume e la riproduzione. Ciò ti consentirà di rispondere alle chiamate, controllare la riproduzione musicale e regolare il volume direttamente dal cavo, senza dover estrarre il telefono o il dispositivo collegato. Questa comodità aggiuntiva rende gli EarPods un compagno ideale per l’uso quotidiano. Infine, sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad e Mac, garantendo un’interoperabilità perfetta con l’ecosistema Apple.

Vengono venduti e spediti da Amazon, quindi questo implica che saranno super vantaggiosi; c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica inclusa, non manca poi la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Cosa aspetti dunque? A soli 16,69€ questi EarPods sono semplicemente da comprare senza pensarci troppo.

