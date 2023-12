Apple EarPods con USB Type-C: OFFERTA SPECIALE, costano meno di 18€

Se stai cercando un nuovo paio di auricolari cablati versatili, di altissima qualità, compatibili con tanti device, oggi vogliamo proporti gli ottimi EarPods di Apple con porta USB Type-C. Grazie agli sconti folli di Amazon sarà possibile acquistarli al prezzo di soli 17,96€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Sono in offerta quindi se sei interessato/a all’acquisto, non lasciarteli sfuggire: costano così poco che è un peccato non approfittarne. Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrai diritto alla consegna celere e immediata presso il tuo domicilio anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspetti?

EarPods di Apple: ecco perché comprarli

Gli EarPods di Apple presentano un design iconico, riconoscibile in tutto il mondo. La loro forma ergonomica è progettata per adattarsi comodamente al tuo orecchio, garantendoti quindi una vestibilità sicura anche nell’utilizzo prolungato. La comodità è fondamentale per un’esperienza di ascolto senza preoccupazioni, e questi auricolari sono pensati per offrire comfort duraturo senza sacrificare lo stile.

L’esperienza audio offerta dagli EarPods è inconfondibilmente “Apple”. Grazie all’attenzione ai dettagli e all’ingegneria audio avanzata, offrono bassi profondi, medi chiari e acuti nitidi. Vanno benissimo in molteplici scenari e pensa che dispongono anche di un pratico controllo integrato sul cavo, così potrai regolare il volume, controllare la riproduzione musicale e rispondere alle chiamate con facilità. Il microfono integrato è perfetto se fai tante call o videocall.

Uno dei vantaggi degli EarPods è la loro compatibilità universale. Possono essere utilizzati con una vasta gamma di dispositivi della mela di nuova generazione (visto che possiedono l’attacco USB Type-C) ma anche con smartphone Android, tablet e computer. Su Amazon, puoi acquistarli a soli 17,96€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciarteli sfuggire; sono perfetti da regalare a Natale e se li ordini oggi arriveranno sicuramente prima della vigilia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.