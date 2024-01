Apple EarPods con USB type-C: meno di 18€ per portarveli a casa

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari cablati di Apple non possiamo non consigliarvi gli ottimi EarPods con porta USB Type-C; costano pochissimo grazie alle offerte folli presenti su Amazon. Bastano solo 17,96€ per portarveli a casa, spese di spedizione comprese e IVA inclusa. Non lasciateveli sfuggire; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe terminare a breve.

Apple EarPods con USB Type-C: acquistali adesso

Gli EarPods di Apple sono progettati con un design unico che si adatta comodamente all’orecchio; la loro forma anatomica assicura una vestibilità sicura e confortevole, e ciò assicura un’esperienza d’ascolto prolungata senza fastidi. Potrete indossare gli EarPods tutto il giorno e immergervi quindi nella vostra musica preferita senza compromessi di alcun tipo.

La qualità audio è il marchio di fabbrica di Apple, e gli EarPods non fanno eccezione. Godrete di bassi profondi, medi chiari e alti nitidi, il tutto in un equilibrio armonioso che vi permetterà di apprezzare ogni sfumatura della vostra musica preferita. Sono anche eccellenti per le chiamate: di fatto sono dotati di un microfono integrato che permette di effettuare chiamate senza problemi. I comandi posti sul filo consentono di regolare il volume, rispondere o terminare le telefonate e controllare la riproduzione audio senza dover tirare fuori il dispositivo dalla tasca.

Grazie alla porta USB Type-C, gli EarPods risulteranno compatibili con una vasta gamma di device, tra cui iPhone, iPad, Mac e molti dispositivi Android. Inoltre, sono progettati per resistere all’usura quotidiana.

Con un costo di soli 17,96€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potete proprio lasciarveli sfuggire ma siate veloci: a questa cifra risultano essere imperdibili. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata; c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.