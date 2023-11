Apple EarPods con USB Type-C: costano solo 18,90€ su Amazon

Grazie ad Amazon e ai suoi sconti incredibili è possibile accaparrarsi gli EarPods di Apple con porta USB Type-C, auricolari di alta qualità, a soli 18,90€, spese di spedizione incluse. Se siete interessati/e all’acquisto, sbrigatevi perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Apple EarPods: i migliori auricolari per lavorare

Una delle caratteristiche distintive degli EarPods è il loro design ergonomico che si adatta perfettamente all’orecchio. La forma è studiata per massimizzare il comfort e garantire una vestibilità stabile anche durante le attività più dinamiche. Allo stesso tempo, mantengono l’alta qualità del suono, che è diventata un marchio distintivo della compagnia. Con bassi profondi, medi nitidi e acuti ben definiti, offrono un’esperienza sonora coinvolgente che si adatta ad ogni esigenza.

Sono dotati di un microfono integrato che consente di effettuare chiamate e di comunicare con chiarezza durante le videochiamate. Inoltre, i comandi integrati consentono di regolare il volume, controllare la riproduzione della musica e rispondere alle chiamate senza dover estrarre l’iPhone dalla tasca. Dispongono dell’attacco USB Type-C e ciò implica che si potranno collegare agli iPhone, agli iPad o ai Mac senza problemi.

Trovare i nuovi EarPods di Apple su Amazon a soli 18,90€, spese di spedizione incluse; non lasciateveli sfuggire. A questa cifra sono da prendere al volo, anche perché il costo è praticamente irrisorio. Non pagherete le spese di spedizione e avrete anche la possibilità di ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Non lasciatevi sfuggire questi auricolari e prendeteli adesso; c’è il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e si può anche godere di un anno di garanzia con il costruttore e di due anni con il rivenditore. Cosa aspettate, dunque? Sono perfetti per tantissime operazioni, costano poco e sono compatibili con tutti i device aventi la porta USB Type-C.

