Apple EarPods con porta Lightning: oggi li paghi meno di 17€

Oggi vogliamo parlarti di un paio di auricolari cablati veramente eccezionali: sono realizzati da Apple, costano pochissimo e dispongono del connettore Lightning (volendo c’è anche l’iterazione con porta USB Type-C). Si chiamano EarPods e pensa che il prezzo di listino oggi è di 16,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciarteli sfuggire perché possono sempre servire. Sono piccoli e comodi da avere sempre con sé nel proprio zaino tech. Inoltre non dovete confondere il fatto che abbiano un costo contenuto con la bassa qualità, anzi. Questi sono fantastici e ti permetteranno di godere di un sound ricco di bassi, corposo, con alti cristallini e medi squillanti.

Apple EarPods su Amazon: gli auricolari che devi comprare

Gli Apple EarPods sono riconoscibili istantaneamente per il loro design unico; la forma dei padiglioni auricolari è stata progettata per adattarsi comodamente all’orecchio, e rimarranno stabili anche durante attività fisiche intense come la corsa o un circuito “tabata”. La forma ergonomica assicura una vestibilità sicura e confortevole, riducendo al minimo l’affaticamento dell’orecchio durante sessioni di ascolto prolungate.

La parte superiore dei cavi è rinforzata per prevenire rotture indesiderate: questo fattore li rende resistenti all’usura. Infine, grazie al design acustico interno, gli EarPods producono un sound chiaro e bilanciato con bassi profondi, medi nitidi e alti cristallini. Sono perfetti per l’ascolto di musica, podcast e perfino per le telefonate. Considera che sono dotati di un telecomando integrato sul cavo, così potrai controllare la riproduzione audio, regolare il volume e rispondere alle chiamate senza dover mai estrarre il telefono dalla tasca. C’è anche il microfono integrato per le chiamate chiare e per un riconoscimento vocale preciso tramite Siri.

Ovviamente il punto di forza è il prezzo: con un costo di soli 16,99€ ti porterai a casa un paio di cuffiette veramente strepitose che si adattano a tutti gli iPhone mediante la porta Lightning. Non dovrai nemmeno pagare le spese di spedizione visto che sono comprese. A questa cifra sono veramente imperdibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.