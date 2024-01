Apple EarPods: con meno di 18€ possono essere tue

Stai cercando un paio di cuffiette di nuova generazione che si possano adattare al tuo iPhone o, perché no, anche ad un device Android, ad un computer o ad una console portatile? Bene, oggi vogliamo consigliarti gli EarPods di Apple. Il prezzo è super irrisorio; bastano solo 17,96€ per farle tue e pensa che sono anche in sconto; andrai a risparmiare il 5% sul valore originale quindi cosa aspetti? Corri a prenderle adesso prima che finiscano o prima che termini la promozione dedicata. Altresì sappi che avrai accesso ad altri vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano. Il modello in questione è quello con l’attacco USB Type-C, per una compatibilità senza eguali con il tuo kit di device.

Apple EarPods con USB Type-C: ecco perché comprarli

Gli EarPods sono progettati per offrire un’esperienza sonora di alta qualità che soddisfi le aspettative degli appassionati di musica più esigenti. La qualità di Apple garantisce un suono nitido, con bassi profondi, medi equilibrati e acuti chiari. Vanno benissimo per ascoltare la musica, un podcast, per fare una chiamata o per ascoltare i suoni di un videogame.

Il design ergonomico degli auricolari è studiato per adattarsi comodamente all’orecchio; le gemme rimangono al loro posto anche durante le attività più dinamiche. Sono progettati per essere indossati a lungo senza causare disagio, offrendo la massima comodità durante le tue sessioni di running quotidiane.

Attenzione: queste non sono solo cuffiette per l’ascolto, ma sono anche dotate di un microfono integrato e di pratici comandi intuitivi. Potrai rispondere alle chiamate, regolare il volume, controllare la riproduzione e attivare Siri senza dover estrarre il dispositivo dalla tasca. Infine, sappi che sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi Apple, tra cui iPhone, iPad e iPod Touch.

Il prezzo speciale di 17,96€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, rende l’acquisto degli EarPods di Apple ancora più allettante.

